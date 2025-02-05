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Головна Економіка Готель у Буковелі, 12 ділянок, 2 квартири: у дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича

Готель у Буковелі, 12 ділянок, 2 квартири: у дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича

Олена Будько
5 лютого, 2025 середа
23:35
Економіка готель екскерівника охорони Януковича

Вищий антикорупційний суд у середу, 5 лютого, задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"

Зміст

Про це повідомило Міністерство юстиції України. 

Як зазначено в повідомленні, в дохід держави стягнуто такі активи Заневського: 

  • 100% статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ"
  • 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності
  • 12 земельних ділянок
  • 2 квартири
  • 4 паркувальні місця
  • транспортний засіб 
  • 10 одиниць зброї
  • гроші в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 000 грн.

Як додали в Мін'юсті, В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.

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У чому звинувачують ексначальника охорони Януковича

Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженню зі зброєю. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на захоплених ворогом територіях Донеччини й АР Крим, він допомагав своєму синові, співробітнику ФСБ РФ, шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО й інших патріотично налаштованих громадян України на тимчасово окупованих територіях. Згодом очолив службу охорони губернатора Ульяновської області РФ. В Україні його оголосили у розшук.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Заневський також організовував безпекові заходи під час будівництва військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ. Зокрема, робив це під час будівництва мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.

На підставі зібраних доказів до суду було скеровано позов про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача санкцій – стягнення в дохід держави належних йому активів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Віктор Янукович
Буковель
націоналізація
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