Готель у Буковелі, 12 ділянок, 2 квартири: у дохід держави стягнули активи ексохоронця Януковича
Вищий антикорупційний суд у середу, 5 лютого, задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції"
Про це повідомило Міністерство юстиції України.
Як зазначено в повідомленні, в дохід держави стягнуто такі активи Заневського:
- 100% статутного капіталу ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ"
- 5 об’єктів майнових прав інтелектуальної власності
- 12 земельних ділянок
- 2 квартири
- 4 паркувальні місця
- транспортний засіб
- 10 одиниць зброї
- гроші в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 000 грн.
Як додали в Мін'юсті, В'ячеслав Заневський – офіцер російської армії, екскерівник охорони Віктора Януковича. Він був, власником 100% корпоративних прав ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", яке здійснює управління готельним комплексом AmstelSki в Буковелі.
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У чому звинувачують ексначальника охорони Януковича
Ексначальника служби охорони колишнього президента обвинувачують у пособництві державі-агресору та незаконному поводженню зі зброєю. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення він нелегально виїхав з підконтрольної Україні території. Перебуваючи на захоплених ворогом територіях Донеччини й АР Крим, він допомагав своєму синові, співробітнику ФСБ РФ, шукати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО й інших патріотично налаштованих громадян України на тимчасово окупованих територіях. Згодом очолив службу охорони губернатора Ульяновської області РФ. В Україні його оголосили у розшук.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Заневський також організовував безпекові заходи під час будівництва військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ. Зокрема, робив це під час будівництва мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим.
На підставі зібраних доказів до суду було скеровано позов про застосування до екскерівника служби охорони президента-втікача санкцій – стягнення в дохід держави належних йому активів.
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