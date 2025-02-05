Велика Британія робить кроки, щоб узяти лідерство у взаємодії з Україною, - дипломат Чалий

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Так все складається, я це бачу, що Британія, Велика Британія поступово робить кроки на те, щоби взяти по суті лідерство у взаємодії з Україною. І про це свідчать не тільки документи підписані, угода і декларація з однаковими назвами. Але, якщо взяти вже два цих документи, то в них дуже багато конкретики. І ми бачимо просто, що ініціативність Великої Британії далеко випереджає ініціативність Франції і шарахання Берліна в обличчі чи в особі канцлера Шольца. Якщо міністерка закордонних справ Анналена Бербок послідовну позицію займає, то канцлер робить один крок вперед, два назад. Британія діє послідовно, Велика Британія. Вона чітко показала свої стратегічні інтереси. Для Великобританії Росія є ворогом, що закріплено в документах стратегічних. Тобто ми тут принаймні зараз в одному човні точно", - вважає він.

До слова про човни Валерій Чалий згадав, як у травні 2021 року британський патрульний корабель увійшов до Чорного моря.

"Я нагадаю, до речі, про човни. Пам'ятаєте, цей корабель, який пройшов військовий біля Криму, саме був британський, коли всі побоялись це зробити, а британський корабель військовий демонстрував приналежність цих територіальних вод Україні. І всі погрози російські, винищувачі літали, погрожували знищити цей корабель. Нічого, вони молодці, пройшли, показали, вибачте, середній палець всім москалям і пройшли далі. Якби це, до речі, було спочатку, якби не прибирали ті судна чергування в Чорному морі, як це зробили напередодні широкомасштабного вторгнення. До речі, помилки ці виправляються, тільки, на жаль, вже в Балтійському морі. А от в Чорному всі прибрались. Ну, от тоді хоча б Великобританія займала досить послідовну позицію. Я бачу ці кроки дуже конкретні і я впевнений, що Велика Британія має бути за цим вже столом мирної угоди", - зазначив дипломат.