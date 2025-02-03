Стармер закличе країни ЄС взяти на себе більшу відповідальність за допомогу Україні

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Під час переговорів прем'єр підкреслить важливість активізації зусиль країн Європи у боротьбі з російською агресією та її впливом на континент. У зв'язку з економічними проблемами в Росії, викликаними жорсткими санкціями, Стармер закликатиме до продовження тиску на російського президента Володимира Путіна.

Важливим аспектом розмов стане обговорення останніх економічних труднощів Росії, зокрема, падіння доходів від нафти і газу на 29% у 2024 році в порівнянні з 2022 роком. Нещодавні санкції, накладені на тіньовий флот і енергетичні компанії Путіна, завдали серйозного удару по російській торгівлі нафтою.

"Лише Велика Британія запровадила санкції проти понад 2100 фізичних та юридичних осіб в рамках режиму санкцій проти Росії, понад 1900 з яких були введені з моменту повномасштабного вторгнення Путіна. Це включає понад 100 кораблів для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтові танкери", - йдеться у повідомленні.

Серед ключових завдань, які стоятимуть перед Великою Британією та європейськими партнерами, — продовження активної військової підтримки України та економічного тиску на РФ.

"Я тут для того, щоб разом з нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлений на енергетичні доходи і компанії, що постачають його ракетні заводи, щоб зруйнувати військову машину Путіна", - йдеться в промові Стармера.

Прем'єр зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО, після чого обговорить стратегічні питання з лідерами 27 держав-членів ЄС на неформальному засіданні Європейської ради. Цей захід є складовою частиною зусиль Великої Британії щодо підтримки економічного зростання та покращення рівня життя своїх громадян після Brexit.