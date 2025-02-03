Стармер закличе країни ЄС взяти на себе більшу відповідальність за допомогу Україні
У понеділок, 3 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Брюсселя для переговорів з питань оборони і безпеки має намір закликати союзників по НАТО і ЄС взяти на себе більшу частину відповідальності за підтримку України
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Під час переговорів прем'єр підкреслить важливість активізації зусиль країн Європи у боротьбі з російською агресією та її впливом на континент. У зв'язку з економічними проблемами в Росії, викликаними жорсткими санкціями, Стармер закликатиме до продовження тиску на російського президента Володимира Путіна.
Важливим аспектом розмов стане обговорення останніх економічних труднощів Росії, зокрема, падіння доходів від нафти і газу на 29% у 2024 році в порівнянні з 2022 роком. Нещодавні санкції, накладені на тіньовий флот і енергетичні компанії Путіна, завдали серйозного удару по російській торгівлі нафтою.
"Лише Велика Британія запровадила санкції проти понад 2100 фізичних та юридичних осіб в рамках режиму санкцій проти Росії, понад 1900 з яких були введені з моменту повномасштабного вторгнення Путіна. Це включає понад 100 кораблів для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтові танкери", - йдеться у повідомленні.
Серед ключових завдань, які стоятимуть перед Великою Британією та європейськими партнерами, — продовження активної військової підтримки України та економічного тиску на РФ.
"Я тут для того, щоб разом з нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлений на енергетичні доходи і компанії, що постачають його ракетні заводи, щоб зруйнувати військову машину Путіна", - йдеться в промові Стармера.
Прем'єр зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО, після чого обговорить стратегічні питання з лідерами 27 держав-членів ЄС на неформальному засіданні Європейської ради. Цей захід є складовою частиною зусиль Великої Британії щодо підтримки економічного зростання та покращення рівня життя своїх громадян після Brexit.
- 31 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Велика Британія надасть Україні до 2 млрд фунтів стерлінгів (понад $2,4 млрд) на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до них.
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