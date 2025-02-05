Умєров і британський колега Гілі обговорили підготовку до засідання Україна - НАТО

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України. Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна - НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки", - повідомив Рустем Умєров щодо розмови з Джоном Гілі.

Міністр оборони України також додав, що вдячний Великій Британії за непохитну підтримку та ефективний діалог.

"Разом працюємо над посиленням обороноздатності та безпеки України!", - додав Умєров після діалогу з держсекретарем з питань оборони Великої Британії.

Коли започаткована, як і для чого працює Рада Україна – НАТО

Раду Україна – НАТО започаткували на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 році як один з трьох елементів пакета допомоги, що наближає Україну до НАТО (до пакета також входить багаторічна програма допомоги, покликана сприяти ЗСУ в досягненні цілковитої оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів Альянсу разом із підтвердженням Альянсом того, що Україна стане членом НАТО, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови).

У складі Ради Україна й окремі члени НАТО засідають як рівні. Її засідання можуть скликати на рівні держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони, послів або ж у військовому форматі, включаючи на рівні начальників оборонних штабів.

Рада Україна – НАТО замінила Комісію Україна – НАТО. Остання була органом з ухвалення рішень, що опікувався розвитком відносин між Україною та Альянсом у період з 1997-го до 2023 року.

У січні 2025 року відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів і начальників генштабів.