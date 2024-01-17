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Війна з Росією: хроніка
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Рада Україна-НАТО провела перше засідання на рівні очільників генштабів

17 січня, 2024 середа
22:56
Війна з Росією Україна-НАТО

У середу, 17 січня, відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів і начальників генштабів

Про це повідомляється на сторінці Mission of Ukraine to NATO у Facebook.

Україну представляв генерал-майор Сергій Салкуцан. Він звернувся до союзників від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Хоча напередодні, 16 січня, генерал Залужний повідомляв, що приєднається до засідання у форматі відеоконференції.

"Він (Сергій Салкуцан, - ред.) розповів про поточну ситуацію на полі бою, підкреслив пріоритетні потреби Збройних сил України, закликав збільшити поставки зброї, зокрема системи протиповітряної оборони та ракет", - йдеться у повідомленні. 

Коли започаткована, як і для чого працює Рада Україна – НАТО

Раду Україна – НАТО започаткували на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 році як один з трьох елементів пакета допомоги, що наближає Україну до НАТО (до пакета також входить багаторічна програма допомоги, покликана сприяти ЗСУ в досягненні цілковитої оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів Альянсу разом із підтвердженням Альянсом того, що Україна стане членом НАТО, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови).

У складі Ради Україна й окремі члени НАТО засідають як рівні. Її засідання можуть скликати на рівні держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони, послів або ж у військовому форматі, включаючи на рівні начальників оборонних штабів.

Рада Україна – НАТО замінила Комісію Україна – НАТО. Остання була органом з ухвалення рішень, що опікувався розвитком відносин між Україною та Альянсом у період з 1997-го до 2023 року. 

Інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО відбулося 12 липня 2023 року на Вільнюському саміті. У ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час засідання Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу українську інфраструктуру. Також обговорили перелік деокупаційних кроків для Криму, зокрема безпекових, економічних і соціальних.

Після масованих ракетних і дронових ударів Росії по території України 2 січня речник НАТО Ділан Вайт заявив, що Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання 10 січня. На ньому члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу"

У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбуватиметься 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна – НАТО.

Україна
НАТО
підтримка України
Світ про Україну
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