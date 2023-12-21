Рада Україна-НАТО у січні проведе перше засідання за участю начальників генштабів

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що вищий військовий орган НАТО та військовий комітет проведуть 17 та 18 січня особисті збори у Брюселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова військового комітету. У зустрічі візьмуть участь начальники генштабів Альянсу та їхній колега зі Швеції. Також до них приєднається верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавін.

Обговорюватимуться питання стратегічного значення, ключових пріоритетів та викликів для Альянсу. Також плануються обговорення щодо оборонної промисловості, оперативного планування та забезпечення і військової трансформації НАТО.

"На останньому засіданні першого дня відбудеться перше засідання начальників генеральних штабів у форматі ради Україна-НАТО. Вони обговорять загарбницьку війну Росії проти України, ситуацію на місці та подальшу підтримку України з боку НАТО та Альянсу", - йдеться у повідомленні.

На другий день начальники оборонних відомств зустрінуться зі своїми колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії та Швейцарії.