Рада Україна-НАТО у січні проведе перше засідання за участю начальників генштабів
У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбудеться 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна-НАТО
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Зазначається, що вищий військовий орган НАТО та військовий комітет проведуть 17 та 18 січня особисті збори у Брюселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, голова військового комітету. У зустрічі візьмуть участь начальники генштабів Альянсу та їхній колега зі Швеції. Також до них приєднається верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавін.
Обговорюватимуться питання стратегічного значення, ключових пріоритетів та викликів для Альянсу. Також плануються обговорення щодо оборонної промисловості, оперативного планування та забезпечення і військової трансформації НАТО.
"На останньому засіданні першого дня відбудеться перше засідання начальників генеральних штабів у форматі ради Україна-НАТО. Вони обговорять загарбницьку війну Росії проти України, ситуацію на місці та подальшу підтримку України з боку НАТО та Альянсу", - йдеться у повідомленні.
На другий день начальники оборонних відомств зустрінуться зі своїми колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії та Швейцарії.
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ветуватиме вступ України до НАТО, бо вважає такий крок "початком Третьої світової".
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