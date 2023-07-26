"Союзники відреагували оперативно": Зеленський розповів про перше засідання Ради Україна - НАТО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу нашу інфраструктуру під час засідання Ради Україна – НАТО
Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні.
"Сьогодні відбулось перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно", – сказав український лідер.
Альянсу засудив атаки російських окупантів проти України та портів.
"Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна – НАТО", – уточнив президент.
Також Зеленський провів нараду щодо Кримської платформи. Обговорювали перелік деокупаційних кроків для півострова, зокрема безпекових, економічних і соціальних.
"Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", – додав президент країни.
- Крім того, Зеленський подякував силам протиповітряної оборони за кожну збиту російську ракету під час масованого удару РФ увечері 26 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.56
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе