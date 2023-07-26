Про це розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні відбулось перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно", – сказав український лідер.

Альянсу засудив атаки російських окупантів проти України та портів.

"Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону. Дякую всім за змістовну роботу сьогоднішньої Ради Україна – НАТО", – уточнив президент.

Також Зеленський провів нараду щодо Кримської платформи. Обговорювали перелік деокупаційних кроків для півострова, зокрема безпекових, економічних і соціальних.

"Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію. Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", – додав президент країни.