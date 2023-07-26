В етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що є випадки збиття російських ворожих ракет силами української ППО.

"У небі були винищувачі МіГ-31К. Зафіксовано високошвидкісні цілі - імовірно, "кинджали", можливо, й балістичні ракети", - заявив військовий.

У Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях працювала ППО.

"Противник застосовує різні типи озброєння. Основне - ракети. Їх запустили з Каспію. Спершу вони залетіли з південного сходу та тимчасово окупованих територій, прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, а звідти - на Кропивницький, Кіровоградщину і рухалися в напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, Тернопільщини та Львівщини", - розповів Ігнат.

Речник наголосив, що на території Львівської області снаряди ворога розвернулися на 180 градусів і були спрямовані на Хмельниччину в район Старокостянтинова.

"Щодо роботи ППО, її вели на різних напрямках, працювали винищувачі, і зенітно-ракетні підрозділи. Є інформація про збиття крилатих ракет на Київщині, у Дніпрі. Провадилася бойова робота на Харківщині, також є інформація про збиття", - додав військовий.

Хмельницька ОВА повідомила, що на території області чути звуки вибухів.

"Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йдеться в заяві.

Повітряна тривога розпочалася на території Хмельниччини о 18:31.