Масована атака РФ: ракети були спрямовані в район Старокостянтинова, - Ігнат
У середу, 26 липня, під час вечірньої повітряної тривоги російські окупанти масовано атакували ракетами українські міста. Зокрема працювала ППО
В етері телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що є випадки збиття російських ворожих ракет силами української ППО.
"У небі були винищувачі МіГ-31К. Зафіксовано високошвидкісні цілі - імовірно, "кинджали", можливо, й балістичні ракети", - заявив військовий.
У Хмельницькій, Київській та Кіровоградській областях працювала ППО.
"Противник застосовує різні типи озброєння. Основне - ракети. Їх запустили з Каспію. Спершу вони залетіли з південного сходу та тимчасово окупованих територій, прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, а звідти - на Кропивницький, Кіровоградщину і рухалися в напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, Тернопільщини та Львівщини", - розповів Ігнат.
Речник наголосив, що на території Львівської області снаряди ворога розвернулися на 180 градусів і були спрямовані на Хмельниччину в район Старокостянтинова.
"Щодо роботи ППО, її вели на різних напрямках, працювали винищувачі, і зенітно-ракетні підрозділи. Є інформація про збиття крилатих ракет на Київщині, у Дніпрі. Провадилася бойова робота на Харківщині, також є інформація про збиття", - додав військовий.
Хмельницька ОВА повідомила, що на території області чути звуки вибухів.
"Працює ППО. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких", - йдеться в заяві.
Повітряна тривога розпочалася на території Хмельниччини о 18:31.
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