Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ
У відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна - НАТО.
Глава українського МЗС зауважив, що однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Водночас Кулеба додав, що це "важливий сигнал євроатлантичної єдності" на тлі ескалації російського терору.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
- 12 липня 2023 року відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО, нового формату співпраці між Києвом та Альянсом.
- Під час засідання Ради Україна – НАТО Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу українську інфраструктуру, про що заявив президент України Володимир Зеленський. Також обговорили перелік деокупаційних кроків для Криму, зокрема безпекових, економічних і соціальних.
- У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбудеться 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна - НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.9
- EUR Купівля 41.84Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе