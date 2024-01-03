Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна - НАТО.

Глава українського МЗС зауважив, що однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Водночас Кулеба додав, що це "важливий сигнал євроатлантичної єдності" на тлі ескалації російського терору.