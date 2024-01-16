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Перед засіданням Ради Україна – НАТО Залужний поспілкувався телефоном з адміралом Бауером. Подробиці

16 січня, 2024 вiвторок
21:45
Війна з Росією Валерій Залужний і Роб Бауер

Напередодні першого засідання Ради Україна – НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів і начальників генштабів Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером

Про це головнокомандувач ЗСУ Залужний написав у телеграм-каналі.

За словами головнокомандувача ЗСУ, під час розмови вони з адміралом Бауером обговорили ситуацію на фронті, а також обмінявся думками щодо тактики та стратегії України й Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення.

"Наголосив, що у війні такої інтенсивності й масштабу саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", – написав Залужний. 

Також, додав головнокомандувач, вони зі співрозмовником домовилися звернути увагу на низку важливих питань під час засідання Ради Україна – НАТО завтра, 17 січня. Залужний зазначив, що приєднається до засідання у форматі відеоконференції.

Коли започаткована, як і для чого працює Рада Україна – НАТО

Раду Україна – НАТО започаткували на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 році як один з трьох елементів пакета допомоги, що наближає Україну до НАТО (до пакета також входить багаторічна програма допомоги, покликана сприяти ЗСУ в досягненні цілковитої оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів Альянсу разом із підтвердженням Альянсом того, що Україна стане членом НАТО, коли держави-члени погодяться і будуть виконані умови).

У складі Ради Україна й окремі члени НАТО засідають як рівні. Її засідання можуть скликати на рівні держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони, послів або ж у військовому форматі, включаючи на рівні начальників оборонних штабів.

Рада Україна – НАТО замінила Комісію Україна – НАТО. Остання була органом з ухвалення рішень, що опікувався розвитком відносин між Україною та Альянсом у період з 1997-го до 2023 року. 

Інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО відбулося 12 липня 2023 року на Вільнюському саміті. У ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський. Під час засідання Альянс засудив атаки російських окупантів на порти та іншу українську інфраструктуру. Також обговорили перелік деокупаційних кроків для Криму, зокрема безпекових, економічних і соціальних.

Після масованих ракетних і дронових ударів Росії по території України 2 січня речник НАТО Ділан Вайт заявив, що Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання 10 січня. На ньому члени Альянсу заявили, що продовжуватимуть допомогу Києву в зміцненні протиповітряної оборони, а також пообіцяли надати у 2024 році "мільярди євро додаткового потенціалу"

У рамках зустрічі начальників оборонних відомств Альянсу, яка відбудеться 17-18 січня, вперше пройде засідання начальників генеральних штабів у форматі Україна – НАТО

Світ
Україна
НАТО
Валерій Залужний
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