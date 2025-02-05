"Помруть або надовго сядуть": у ЦПД розповіли, що чекає на завербованих Росією диверсантів
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поділився інформацією, як РФ вербує диверсантів, і що чекає на тих, хто погоджується на співпрацю з ворогом
Про це Андрій Коваленко пише у Telegram.
За словами Коваленка, вербуванням займається ГРУ та ФСБ.
"Обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх. Також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів", - розповів очільник ЦПД.
Для диверсій росіяни шукають підлітків та погано поінформовану молодь - тих, хто ведеться на легкі гроші.
"Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найкоротші терміни, втративши майбутнє", - наголосив Андрій Коваленко.
- 1 лютого у ТЦК та СП Рівного стався вибух. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. За неофіційними даними, хтось проніс вибухівку в приміщення Центру й активував її.
5 лютого біля приміщення Кам'янець-Подільського ТЦК пролунав вибух, є загиблі та травмовані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.96
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе