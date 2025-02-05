"Помруть або надовго сядуть": у ЦПД розповіли, що чекає на завербованих Росією диверсантів

Про це Андрій Коваленко пише у Telegram.

За словами Коваленка, вербуванням займається ГРУ та ФСБ.

"Обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх. Також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів", - розповів очільник ЦПД.

Для диверсій росіяни шукають підлітків та погано поінформовану молодь - тих, хто ведеться на легкі гроші.

"Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найкоротші терміни, втративши майбутнє", - наголосив Андрій Коваленко.