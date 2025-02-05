"Навесні, влітку чи восени": Зеленський спрогнозував, що РФ втягне Білорусь у війну й провокуватиме країни НАТО
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін втягне Білорусь у війну та провокуватиме країни НАТО
Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.
"З амбіціями Путіна і те, що сьогодні ми бачимо, що він робить все, щоб не зупинити цю війну. І це факт, він буде йти далі в цьому. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. І я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто", - сказав Зеленський.
На його думку, Путін провокуватиме інші країни, як-от Польщу, Литву, Латвію чи Естонію.
"Ви побачите навесні, влітку або восени - він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, а може і США, будуть говорити, що це залякування, залякування Польщі, залякування Литви та інших Балтійських партнерів", - висловився президент.
"Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну", - додав Зеленський.
На його переконання, Захід має зробити все, аби зупинити війну в Україні.
"Підтримка України - це частина вашої оборони також", – сказав він, звертаючись до Леммі.
- Зеленський прогнозує, що Курська операція стане важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні.
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