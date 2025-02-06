Президент Гватемали заявив, що країна готова приймати на 40% більше депортаційних рейсів зі США
Президент Гватемали Бернардо Аревало після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо заявив, що його країна готова збільшити прийом депортаційних рейсів зі США на 40%
Про це інформує Голос Америки, посилаючись на заяву Аревало.
Президент сказав, що Гватемала готова приймати як своїх громадян, так й іноземців. Згодом вони сприятимуть їхньому поверненню у рідні країни.
Коментуючи рішення збільшити кількість депортаційних рейсів, Рубіо наголосив, що така пропозиція Аревало була "дуже важливою для нас з погляду міграційної ситуації, з якою ми зіткнулися". Вказано, що під час своєї першої закордонної поїздки у ролі держсекретаря Рубіо працює над забезпеченням співпраці з центральноамериканськими країнами у питаннях депортації зі США значної кількості мігрантів.
Водночас Reuters, посилаючись на офіційного представника Гватемали, інформує, що за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, станом на грудень 2024 року, Гватемала приймала приблизно 14 депортаційних рейсів на тиждень. Відтак, торік було депортовано більше гватемальців, ніж за будь-який рік попередньої адміністрації Трампа.
- Раніше стало відомо, що Трамп має намір здійснити операцію з масової депортації нелегальних мігрантів, яку Білий дім називає "найбільшою в історії Америки".
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