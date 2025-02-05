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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко
Ексклюзив

Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко

Тетяна Нижник
5 лютого, 2025 середа
18:41
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

У середу, 12 лютого, у Франції заплановане розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США. Для України це важлива дата

Зміст

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері Еспресо.

"В Парижі відбудуться великі переговори за участі міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії, представників Європейського Союзу, України та держсекретаря США. Очікується велика розмова про параметри можливого миру та шляхи його досягнення", - зазначив він.

Для України сьогодні важливо встановити певні червоні лінії: що для нас є неприйнятним і що є обов'язковим. Головне – це гарантії безпеки, на яких має бути зроблений акцент, зауважив Гончаренко.

"Ми дійсно стоїмо на порозі значної спроби зупинити бойові дії. Як це завершиться, поки що невідомо. Як бачимо, і Путін, і Зеленський змінили свої позиції. Нещодавно Зеленський заявляв, що жодних переговорів з Путіним не може бути, ухвалюючи рішення РНБО, які забороняли перемовини. Тепер він говорить, що переговори можливі. Це свідчить про тиск з боку американців на обидві сторони. Переговори вже почалися, хоча поки вони відбуваються неформально. Якщо це дасть результат, ми на порозі формальних перемовин. Вже є заява про те, що план Трампа буде представлений  на Мюнхенській конференції з безпеки наступної п'ятниці", - додав він.

  • Нагадаємо, 12 лютого у Франції заплановане розширене засідання міністрів закордонних справ країн Європи і США, на яке запрошений очільник МЗС України Андрій Сибіга.
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Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
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