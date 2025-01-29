Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сибіга зустрінеться з очільниками МЗС США, Великої Британії, Франції, Німеччини й інших країн у Парижі, - ЗМІ

Сибіга зустрінеться з очільниками МЗС США, Великої Британії, Франції, Німеччини й інших країн у Парижі, - ЗМІ

Влад Дідусь
29 січня, 2025 середа
16:59
Світ Андрій Сибіга

Очільник МЗС України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ, яке пройде у Парижі

Зміст

Інформацію від джерел у дипломатичних колах підтверджує "Суспільне". Про це також пише нардеп Олексій Гончаренко.

На розширеному засіданні міністрів закордонних справ будуть присутні очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Зустріч запланована на 12 лютого і пройде у Парижі. Інших деталей поки не розголошують.

  • У Києві в п'ятницю, 17 січня, провели першу міністерську зустріч у форматі Україна – Південно-Східна Європа, за підсумками якої ухвалили спільне комюніке.
Теги:
Новини
Україна
Польща
ЄС
політика
Франція
Італія
МЗС
Німеччина
Іспанія
МЗС України
США
Велика Британiя
Андрій Сибіга
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.26
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.23
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
29 січня
17:29
Ліквідовували наслідки обстрілу: рятувальники потрапили під удар російського дрона на Сумщині
17:24
Новий уряд Сирії вимагав від РФ компенсації на перших перемовинах після падіння режиму Асада
17:17
Ексклюзив
США Україна
"Уряд мав би готувати зміни до Держбюджету - 2025": нардепка Южаніна про призупинення допомоги США
17:16
У Дніпрі затримали дезертира, який організував канал виїзду військовозобов’язаних до Європи
17:12
шахрай, шахрайство
Українців попередили про фейкові листи від "податкової"
17:12
коронавірус
В Україні зростає захворюваність на COVID-19, ГРВІ та грип: у двох областях перевищений епідпоріг
17:05
Постраждала від ракетного удару РФ друкарня "Фактор-Друк" уже може виконувати повний цикл виробництва
17:00
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Гендиректор Rheinmetall Паппергер прокоментував викриті плани Москви вбити його
16:47
Донецька область, стела
З Костянтинівки на Донеччині евакуювали всіх дітей
16:47
ВООЗ
ВООЗ планує до кінця року встановити в Україні до 20 модульних медзакладів
16:45
легка атлетика, молот
У США чоловік загинув через влучання легкоатлетичного молота. Він врятував свою родину
16:35
Олег Дерипаска
В Україні арештували активи російського олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн
16:31
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення, з них 39 – на Покровському напрямку
16:29
Оновлено
Олексій Гончаренко
Нардепа Гончаренка переобрали головою комітету ПАРЄ
16:24
Шмигаль у Хорватії зустрівся з прем’єром Пленковичем: обговорили енергетичну безпеку Європи та розмінування України
16:20
Ада Роговцева
"Університету потрібні зміни": Ада Роговцева про скандал через імовірні домагання викладача Білоуса
16:18
Міноборони передало ЗСУ партію вантажівок українського виробництва, вперше закуплену під держгарантії
16:17
екстренка
У Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID
16:16
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ Херсонщини окупанти розміщують військову техніку в захоплених будинках українців, - "Атеш"
16:14
Оновлено
Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар", Ліга чемпіонів
"Боруссія Дортмунд" - "Шахтар": букмекери дали прогноз на вирішальний матч українців в ЛЧ
16:07
Insta Steel Eagle
Фінська компанія разом з українцями розробила дрон Steel Eagle ER, який стріляє металевими кулями
16:01
україна польща
Українським біженцям у Польщі пропонують допомогу з орендою житла: хто може скористатися програмою
16:00
OPINION
"Байдене, чого ми не в НАТО?". Чому Зе-влада не запроваджує санкцій проти Портнова?
15:46
Ексклюзив
У зоні відповідальності бригади спостерігається певне затишшя: ворог не проводить штурмів вже два тижні, - речник 63-ї ОМБр Ящишин
15:41
Апеляційний суд переніс розгляд скарги захисту полковника Лапіна на 24 лютого
15:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:28
Єдина відома справжня могила крутянців: у Києві на Лукʼянівському цвинтарі вшанували героїв, полеглих у бою під Крутами
15:24
Організатори Нацвідбору на Євробачення-2025 оголосили ведучих
15:22
Ексклюзив
вугілля
На сьогодні Україна не має доступу до родовищ антрациту, який потрібен для Молдовської ДРЕС, – експертка Олена Лапенко
15:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Точно не їхнє рішення": військовослужбовець Тимочко назвав причини зменшення інтенсивності наступу росіян
15:16
міни
У Бериславі на Херсонщині жінка важко травмувалася, підірвавшись на російській міні
15:04
Генерал Марк Міллі
Пентагон позбавив охорони генерала Марка Міллі, якого Трамп пропонував стратити за стримування переговорів із Китаєм
14:31
"Подвиг, який кожен має пам’ятати": Зеленський на Аскольдовій могилі вшанував пам’ять Героїв Крут
14:15
гора Рашмор
Конгресвумен-республіканка запропонувала висікти обличчя Трампа в горі Рашмор
14:07
Віталій Кличко
Кличко поскаржився Зеленському на начальника КМВА, заявивши про спробу знищити самоврядування в Києві
14:07
OPINION
Блог Тетяна Трощинська
Про стратегічний наратив та моральну гнилуватість так званої маленької людини
14:03
Мустафа Джемілєв
Зовнішнє управління, щоб позбавитись фашизму: Мустафа Джемілєв про майбутнє Росії
13:52
Ексклюзив
Віталій Портников
В Україні з'явилася медіатехнологія "викликати Портникова на дебати", - журналістка Чиченіна про закиди нардепки Безуглої на адресу публіциста
13:51
Австралія
РФ заявила, що нібито загиблий у російському полоні австралієць Дженкінс може бути живим. Канберра вимагає підтвердження
13:30
OpenAI
Microsoft розслідує можливе несанкціоноване отримання китайським стартапом DeepSeek даних OpenAI, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV