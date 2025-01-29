Сибіга зустрінеться з очільниками МЗС США, Великої Британії, Франції, Німеччини й інших країн у Парижі, - ЗМІ
Очільник МЗС України Андрій Сибіга запрошений на розширене засідання міністрів закордонних справ, яке пройде у Парижі
Інформацію від джерел у дипломатичних колах підтверджує "Суспільне". Про це також пише нардеп Олексій Гончаренко.
На розширеному засіданні міністрів закордонних справ будуть присутні очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.
Зустріч запланована на 12 лютого і пройде у Парижі. Інших деталей поки не розголошують.
- У Києві в п'ятницю, 17 січня, провели першу міністерську зустріч у форматі Україна – Південно-Східна Європа, за підсумками якої ухвалили спільне комюніке.
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