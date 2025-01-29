Сибіга зустрінеться з очільниками МЗС США, Великої Британії, Франції, Німеччини й інших країн у Парижі, - ЗМІ

Інформацію від джерел у дипломатичних колах підтверджує "Суспільне". Про це також пише нардеп Олексій Гончаренко.

На розширеному засіданні міністрів закордонних справ будуть присутні очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії та США.

Зустріч запланована на 12 лютого і пройде у Парижі. Інших деталей поки не розголошують.