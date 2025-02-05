Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Заява Трампа була достатньо дивна, тому що він сказав про рідкісноземельні матеріали, яких в Україні фактично немає, крім невеликої частки скандію в окремих рудах. Ймовірно, він мав на увазі не тільки рідкісноземельні метали, а загалом рідкісні метали, до яких можна включити літій, титан, нікель, кобальт. Але в цьому плані заява набуває більшого значення", - зауважив Ланда.

Старший економіст Центру економічної стратегії також додав, що наразі є проблема в тому, що немає повного контролю над українськими територіями, тому що частина територій окупована. Деякі родовища перебувають на лінії бойового зіткнення, і не завжди проведені геологорозвідувальні роботи.

"Якщо біля російського кордону будуть українські активи, які є спільною власністю української держави та інвесторів зі США та Європи, то це змусить ці країни долучатися до захисту цих активів", - наголосив Ланда.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.