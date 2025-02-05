Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали
Старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда зазначив, що Трамп сказав про рідкісноземельні матеріали, яких в Україні фактично немає
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Заява Трампа була достатньо дивна, тому що він сказав про рідкісноземельні матеріали, яких в Україні фактично немає, крім невеликої частки скандію в окремих рудах. Ймовірно, він мав на увазі не тільки рідкісноземельні метали, а загалом рідкісні метали, до яких можна включити літій, титан, нікель, кобальт. Але в цьому плані заява набуває більшого значення", - зауважив Ланда.
Старший економіст Центру економічної стратегії також додав, що наразі є проблема в тому, що немає повного контролю над українськими територіями, тому що частина територій окупована. Деякі родовища перебувають на лінії бойового зіткнення, і не завжди проведені геологорозвідувальні роботи.
"Якщо біля російського кордону будуть українські активи, які є спільною власністю української держави та інвесторів зі США та Європи, то це змусить ці країни долучатися до захисту цих активів", - наголосив Ланда.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.
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