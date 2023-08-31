Україна та ще 9 країн: Боррель закликав визначити орієнтовний час вступу нових членів у ЄС

Про це він заявив на пресконференції в четвер за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ в іспанському Толедо, повідомляє "Європейська правда".

Топдипломат Євросоюзу вказав, що питання розширення "витало над нашими дискусіями".

"Україна повинна стати членом ЄС, Західні Балкани – теж, і швидко. Гадаю, війна в Україні мала побічним ефектом прискорення процесу розширення, який, однозначно, є процесом на основі заслуг: держава-кандидат стане членом, коли виконає всі умови", – підкреслив Боррель.

"Але водночас, на мою думку, непогано б зафіксувати політичну ціль, горизонт, аби надати політичному процесу поштовх. І звісно, (поштовх. – Ред.) для нас, бо ми теж повинні готуватись до розширення, яке може призвести до появи десяти нових членів", – додав він.

Боррель не уточнив, яких саме нових десятьох членів ЄС має на увазі, та вказав, що "часова мета" розширення ЄС може "мобілізувати нашу енергію та енергію держав-кандидатів".

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

завершити реформу добору суддів Конституційного суду;

продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);

продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;

боротися із впливом олігархів;

привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.

Верховна Рада ухвалила закон про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі необхідні для перемовин щодо вступу України в Європейський Союз закони.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. У Європейській комісії, однак, заклик готуватись до розширення Європейського Союзу на конкретний рік не підтримали.