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До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС, - Стефанчук

3 серпня, 2023 четвер
12:18
Суспільство Руслан Стефанчук

Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі необхідні для перемовин щодо вступу України в Європейський Союз закони

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на конференції послів України, пише Укрінформ.

"Від імені парламенту хочу вам повідомити, що ми поставили собі мету - до 1 вересня цього року ухвалити всі необхідні законодавчі акти, які дадуть можливість продовжити подальші перемовини з європейськими інституціями, щоб у жовтні в письмовій оцінці Єврокомісії отримати позначку "виконано" напроти всіх задач, поставлених перед нами", - повідомив Стефанчук.

Він підкреслив, що президент України, парламент, уряд, включаючи Міністерство закордонних справ, активно працюють над тим, щоб рішення про початок переговорного процесу щодо вступу України до ЄС було ухвалено наприкінці 2023 року.

За його словами, народні депутати мають виконати ще низку завдань, зокрема ухвалити закон про відновлення електронного декларування, підтримати зміни до законодавчого акта "Про національні меншини України" та інші.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

  • завершити реформу добору суддів Конституційного суду;
  • продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);
  • продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
  • продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;
  • боротися із впливом олігархів;
  • привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.  

Верховна Рада ухвалила закон про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Україна
Верховна Рада
ЄС
Вступ в ЄС
Руслан Стефанчук
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