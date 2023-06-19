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Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС, - Reuters

19 червня, 2023 понедiлок
21:17
Світ Україна Євросоюз

Очікується, що цього тижня у своєму звіті Євросоюз вкаже, що Україна відповідає двом із семи умов, необхідних для початку перемовин про вступ в ЄС

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

Виданню цю інформацію надали два анонімні високопоставлені чиновники Євросоюзу, ознайомлені з ще неоприлюдненим звітом. Один із чиновників додав, що ці 2 умови стосуються судової реформи та законодавства щодо ЗМІ.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Мова йде не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, про боротьбу з корупцією", - пояснив він.

Ще один з чиновників додав, що попри значний прогрес у судовій реформі, є певні ключові моменти, які ще не виконано. 

Очікується, що після виконання всіх 7 умов, кінцевий звіт буде передано 27 представникам країн-членкинь ЄС. Саме опираючись на цей документ Україна зможе розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. 

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

  • завершити реформу добору суддів Конституційного суду;
  • продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВПР) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);
  • продовжити боротьбу з корупцією, призначити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
  • продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;
  • боротися із впливом олігархів;
  • привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

Україна
ЄС
євроінтеграція
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