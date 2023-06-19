Про це в інтерв'ю одному з українських видань сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Коли ми говоримо, що раніше – ЄС чи НАТО, я все-таки думаю, що питання, пов'язані з ЄС, можуть іти швидше, тому що принаймні до кінця цього року ми точно хочемо відкрити перемовини про повноцінне членство України в ЄС", – сказав він.

"І щоб усі розуміли: відкриття перемовин про членство – це подія на три голови вища, ніж кандидатський статус, це вже фінішна пряма. І тільки від нас буде залежати, як швидко ми її пробіжимо", – додав спікер ВР.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата: