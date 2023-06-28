Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Зеленського, він пропонує до обговорення громадськості п'ять пунктів Української доктрини.

"Перше - філософія нашої перемоги. Друге - глобальність української безпеки. Третє - політика героїв. Четверте - політика справедливості. Трансформація за 10 років. А саме - нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою та суспільством, розвиток усіх наших територій, освіта та наука, культура. І підсумок трансформації - рівень свободи та безпеки України", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що перемога України - це звільнення від окупації всієї нашої території. "Жодної частинки України ми не залишимо ворогу. Перемога України - це вигнання з усієї території України усіх російських військових формувань, найманців та бойовиків. І це повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені в російський полон, або силою депортовані на російську територію", - підкреслив президент України.

Він уточнив, що перемогою України буде повернення території України у межах міжнародно визнаних державних кордонів, без будь-яких обмежень суверенних прав країни.

"Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, в Європейському Союзі, очевидно - в НАТО", - переконаний Зеленський.