Очевидно, що майбутнє України в ЄС та НАТО: Зеленський запропонував для обговорення 5 пунктів Української доктрини
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Зеленського, він пропонує до обговорення громадськості п'ять пунктів Української доктрини.
"Перше - філософія нашої перемоги. Друге - глобальність української безпеки. Третє - політика героїв. Четверте - політика справедливості. Трансформація за 10 років. А саме - нова зовнішня політика, нова економіка, нові відносини між державою та суспільством, розвиток усіх наших територій, освіта та наука, культура. І підсумок трансформації - рівень свободи та безпеки України", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що перемога України - це звільнення від окупації всієї нашої території. "Жодної частинки України ми не залишимо ворогу. Перемога України - це вигнання з усієї території України усіх російських військових формувань, найманців та бойовиків. І це повернення в Україну всіх наших людей, які були захоплені в російський полон, або силою депортовані на російську територію", - підкреслив президент України.
Він уточнив, що перемогою України буде повернення території України у межах міжнародно визнаних державних кордонів, без будь-яких обмежень суверенних прав країни.
"Україна сама обиратиме альянси для себе та своє майбутнє. Очевидно, в Європейському Союзі, очевидно - в НАТО", - переконаний Зеленський.
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