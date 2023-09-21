Рада ухвалила 99,9% того, що вимагає ЄС для початку перемовин про вступ України, – Арахамія

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні ми завершили розгляд закону про національні меншини, розглянули в першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП)", - зазначив Арахамія.

Ухвалення проєкту закону №9269-д є умовою вступу України до Європейського Союзу та отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду.

З доопрацьованого законопроєкту прибрали умову про те, що посилені заходи фінансового моніторингу політично значущих осіб здійснюються лише протягом 3 років після їх звільнення з посад.

При цьому додатковий фінансовий моніторинг не вживається до публічних діячів, якщо з моменту їхнього звільнення пройшло більше ніж 12 місяців і їхні фінансові операції та діяльність становили низький ризик протягом цього часу.

"Це специфічний документ і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні", - наголосив керівник фракції "слуг".

"І на цьому все - парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету Міністрів і будемо допомагати уряду у всьому, де потрібна буде наша підтримка", - зауважив Арахамія.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.