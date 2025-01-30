В Україні відбувається тиск на місцеве самоврядування за допомогою військових адміністрацій, судів і ТЦК, - радниця голови Асоціації міст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Заява начальника військової адміністрації м. Київ про те, що він буде робити все, що вважає за потрібне, а не те, що передбачено законом, то тут хочу нагадати, що він очолює Київську військову адміністрацію, а не Київську міську раду або Київську державну міську адміністрацію. І очільник військової адміністрації каже, що буде робити все, що вважає за потрібне для киян, які обрали Віталія Кличка та Київську міську раду. Мені здається, ці його слова на 120% підтверджують і заяву мера Києва, і заяву-звернення Асоціації міст України, яка була зроблена 27 січня до президента України про те, що в нашій країні чиниться тиск на місцеве самоврядування з використанням військових адміністрацій, ТЦК, судів", - зауважила Оксана Продан.

За її словами, сьогодні від самої маленької громади на Рівненщині до Чернігова, Києва, тобто абсолютно по всій території України немає жодного голови громади, жодного депутата сільської, селищної чи міської ради, які б не розуміли, що завтра до них теж можуть прийти. На жаль, створено дуже багато приводів і парламентом, і урядом, і просто бажанням начальників бути начальниками.

"На сьогодні майже у 50 громадах паралельно з діючим міськими радами створені військові адміністрації, і це є тиск. У 278 громадах на цей день взагалі нема голів з тих чи інших причин: через суд їх усунули з посад, через переслідування примусили здати мандат. У кожному місті та селі – своя історія, але це прямий тиск на місцеве самоврядування. У Львівській області штрафують за невиконання планів з мобілізації, у Вінницькій області тиснуть на голів громад, щоб вони забезпечили доставку мобілізованих до місця проходження служби. Як з якогось села Вінниччини голова громади має відвезти військовозобов'язаного, наприклад, в Покровськ? Як це може відбуватися, ТЦК та Міноборони не пояснюють, але протоколи на голів громад складають. І це знову таки – тиск", - прокоментувала радниця Голови Асоціації міст України.

Продан додала, що весь минулий рік депутати сільських, селищних та міських рад здавали мандати, бо їх перестали випускати за кордон, навіть якщо вони не підлягають мобілізації. А ті з них, хто виїжджав за межі України з розпорядженнями голів громад, щодо них всіх повідкривали кримінальні впровадження.