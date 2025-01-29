Кличко поскаржився Зеленському на начальника КМВА, заявивши про спробу знищити самоврядування в Києві

Відповідне звернення Кличко оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

"Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними", – сказав Кличко.

Він заявив, що в Києві нібито відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування. Так, за його словами, начальник КМВА Ткаченко блокує "вирішення ключових господарських питань" – відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші.

Крім того, Кличко звинуватив Ткаченка у спробі "перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА".

"Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади. Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси. Прошу президента, як гаранта Конституції, не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії", – додав мер міста.

Про Тимура Ткаченка

Тимур Ткаченко народився 18 серпня 1989 року в Києві. У 2013 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка" і здобув ступінь магістра економіки.

У 2019 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" в КНУ імені Тараса Шевченка. Того ж року Ткаченко став заступником Дарницької РДА. У 2020 він став першим заступником директора Департаменту міського благоустрою КМДА, а згодом очолив його.

Пізніше Ткаченко займав посаду заступника міністра стратегічних галузей промисловості, а з вересня 2024-го працював заступником міністра розвитку громад та територій.

31 грудня 2024 Володимир Зеленський призначив Ткаченка новим начальником Київської міської військової адміністрації.