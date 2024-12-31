Президент змінив очільника Київської МВА

Про це йдеться в указах президента № 897 та 898.

Першим указом Зеленський звільнив Сергія Попка, який керував КМВА з жовтня 2022 року. Тимур Ткаченко займав посаду заступника міністра розвитку громад та територій, а до того заступника міністра стратегічних галузей промисловості.

У 2020 став першим заступником директора Департаменту міського благоустрою КМДА,згодом очолив його.

До того працював заступником голови Дарницької РДА та керівником апарату керівником апарату Голосіївської РДА у Києві. З 2015 по 2017 працював в київських комунальних підприємствах.

З 2014 до 2019 року був помічником на громадських засадах нардепа від “БПП” у Верховній Раді 8 скликання Дмитра Білоцерковця. З 2012 до 2014 року був помічником на громадських засадах нардепа від “УДАРу” у Верховній Раді 7 скликання Павла Рябікіна.



