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Рада ухвалила законопроєкт про нацменшини. Це одна з вимог для початку переговорів про членство в ЄС

21 вересня, 2023 четвер
12:23
Україна Верховна Рада

Верховна Рада на засіданні 21 вересня ухвалила законопроєкт про нацменшини, який є однією з вимог для початку переговорів про членство України в ЄС

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За прийняття законопроєкту в цілому віддали своїм голоси 318 нардепів. Проти не голосував ніхто. Троє парламентарів утримались, іще 18 – не голосували.

Відповідно до пояснювальної записки метою ухвалення законопроєкту є вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Документом передбачено державні гарантії безоплатного забезпечення підручниками (у тому числі електронними) здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот), у порядку, встановленому урядом.

Такою забезпечується можливість використання мов національних меншин (спільнот) у сфері реклами, під час здійснення публічних, культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів, надання екстреної допомоги тощо.

Автори законопроєкту вказують на те, що він сприятиме забезпеченню реалізації прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) і виконанню міжнародних зобов’язань України. Водночас наголошується, що ці зміни до законодавства "враховують об’єктивні обставини, в яких перебуває Україна у зв’язку зі збройною
агресією Російської Федерації".

  • Закон "Про національні меншини (спільноти)" був прийнятий Верховною Радою у грудні 2022 року й набув чинності в березні 2023 року. Цей закон – серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС.
  • Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав Володимира Зеленського переглянути цей закон. Президент України пообіцяв врахувати побажання Бухаресту. Також до цієї теми неодноразово поверталась Угорщина, говорячи про утиски прав закарпатських угорців.
  • У лютому ПАРЄ з угорсько-румунської ініціативи звернулася до Венеційської комісії через права нацменшин в Україні.
  • У червні 2023 року Венеційська комісія розкритикувала закон про нацменшини.
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