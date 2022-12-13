Рада ухвалила закон про національні меншини

Про це у Телеграмі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Згідно з пояснювальною запискою, вказаний закон закріплює визначення «національні меншини (спільноти)», їхні права, свободи та обов'язки. Також визначаються особливості державної політики щодо реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), зокрема особливості фінансового забезпечення впровадження такої політики, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Закон дасть змогу створювати консультативно-дорадчі органи при державних органах виконавчої влади різних рівнів. Вони сприятимуть реалізації державної політики в сфері захисту прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Закон доопрацьовували на основі висновку Ради Європи та в співпраці з її експертами.

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