Збірку загиблого на фронті воїна і поета Максима Далі Кривцова видали литовською

Про це пише литовське видання LRT.lt.

У литовському видавництві Baziliskas вийшов переклад збірки загиблого поета та військовослужбовця Максима Кривцова "Вірші з бійниці". З української вірші письменника переклали Марюс Бюрокас, Бенедиктас Янушевичюс й Антанас А. Йонінас.

Литовське видання 15min.lt описує цю збірку як "гостру, але водночас ніжну поезію, що розповідає про війну з перспективи тих, хто її проживає".

За інформацією литовського видання, всі кошти від продажу книги в Литві будуть передані у фонд Литовського союзу письменників для підтримки України. Це рішення підтримує ті ж принципи, що й в Україні, де всі кошти з продажу книги також спрямовуються на допомогу українським військовим та цивільним.

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Як пише "Читомо", передмову написала Юлія Стахівська, її переклала Юргіта Яспоніте. Видавництво використало оригінальну українську обкладинку й внутрішнє оформлення з фото Максима Кривцова, яке в Україні зробило видавництво "Наш Формат".

"У руках [читача] – рядки з окопів під обстрілами, ground zero, туману війни, з нічних кошмарів, снів. Написані переважно під час ротації — коли відчував обов’язок свідчити, коли відчував потребу спробувати описати реальність війни. Хто прочитає, той все зрозуміє сам, бо це поезія, яка пронизує. Щоразу, коли я читаю тексти Максима, мені боляче. Буває розчарування і злість. Але такі емоції марні. Найкраща реакція — продовжувати підтримувати наших захисників в Україні", — зазначив у відгуку на сайті видавництва редактор Донатас Петрошюс.

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні Максима Кривцова (Далі) - військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН. Максиму Кривцову було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.

У лютому український інді-рок-гурт Vivienne Mort презентував нову пісню "Не ходи ти тут, не ходи" на слова загиблого українського поета та воїна Максима Далі (Кривцова).



