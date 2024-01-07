На війні проти Росії загинув український поет Максим Кривцов

Про це повідомили письменник Любко Дереш та мати загиблого захисника Надія Кривцова.

"Темрява… нема світла…. немає дня…" - написала Надія Кривцова на своїй сторінці у фейсбук.

Натомість Любко Дереш повідомив, що погиблий військовий не завершив свій роман, над яким він працював. Письменник опублікував фрагмент із синопсиса.

"Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина", - згадав Дереш.