На війні проти Росії загинув український поет Максим Кривцов
На війні проти російських окупантів загинув український військовослужбовець та поет Максим Кривцов. Йому було 33 роки
Про це повідомили письменник Любко Дереш та мати загиблого захисника Надія Кривцова.
"Темрява… нема світла…. немає дня…" - написала Надія Кривцова на своїй сторінці у фейсбук.
Натомість Любко Дереш повідомив, що погиблий військовий не завершив свій роман, над яким він працював. Письменник опублікував фрагмент із синопсиса.
"Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина", - згадав Дереш.
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