Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На війні проти Росії загинув український поет Максим Кривцов

На війні проти Росії загинув український поет Максим Кривцов

7 січня, 2024 неділя
21:33
Війна з Росією Максим Кривцов

На війні проти російських окупантів загинув український військовослужбовець та поет Максим Кривцов. Йому було 33 роки

Про це повідомили письменник Любко Дереш та мати загиблого захисника Надія Кривцова.

"Темрява… нема світла…. немає дня…" - написала Надія Кривцова на своїй сторінці у фейсбук.

Натомість Любко Дереш повідомив, що погиблий військовий не завершив свій роман, над яким він працював. Письменник опублікував фрагмент із синопсиса.

"Мав удачу спілкуватися з ним і вести заняття, де він був як слухач, на ветеранській програмі "Голоси війни". Дуже жива, дотепна, надзвичайно талановита людина", - згадав Дереш.

  • На війні проти російських окупантів загинув український рефері з боксу, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.

Культура
ЗСУ
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Рамзан Кадиров
6 січня, 2024 субота
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
ГУР
6 січня, 2024 субота
ГУР знищило 2 російських "панцири" на Бєлгородщині. Це втрати на $20-30 млн
6 січня, 2024 субота
На Водохреще посол Британії пірнав у Дніпро разом із киянами
Київ
-11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.11
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 січня
21:21
Огляд
москва пожежа
Знищені російські "панцирі", влучання у військові об'єкти тимчасово окупованого Криму та пожежа у Москві: де у росіян вибухало цього тижня
21:16
терористи ХАМАС
Вбивство лідера ХАМАСу вплинуло на переговори щодо звільнення заручників, - ЗМІ
21:07
тролейбус
У зв'язку зі зледенінням у Запоріжжі зупинилися тролейбуси й трамваї
20:58
Росія планує у 2024 році здійснити 7 пусків міжконтинентальних балістичних ракет
20:47
Дональд Трамп
Верховний суд США розгляне 8 січня апеляцію Трампа щодо дискваліфікації від участі у праймеріз
20:34
Су-34
За підпал Су-34 у Челябінську заарештували 16-річного дагестанця
20:20
Японія
В Японії через землетрус стався витік мазуту на одній з АЕС
20:03
OPINION
Ірина Цілик
Портрет покоління
19:52
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут 05.01.24
Між Бахмутом та Часовим Яром ідуть складні бої, - командир роти ударних БПЛА 92-ої бригади Федоренко
19:45
Снайпер ЗСУ
Протягом доби захисники України знищили пункт управління та склад боєприпасів росіян, - Генштаб
19:39
Володимир Зеленський
Україна вже розпочала спільне військове виробництво із Туреччиною, Румунією, Польщею, Британією. На черзі Швеція, Чехія, США, ФРН, - Зеленський
19:19
Інтерв’ю
У 2024 році Захід зможе сформувати кулак для удару не тільки по РФ, а й по інших диктатурах світу, - Безсмертний
19:03
Інтерв’ю
Радомир Мокрик
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
19:00
Огляд
На фото: Періс Гілтон
Періс Гілтон та підбірка її найкращих ролей у кіно
18:33
Ексклюзив
Олена Білозерська
"У мене є мрія охопити усіх наших загиблих героїнь", - офіцерка Білозерська розповіла про портрети, намальовані ручкою
18:07
OPINION
Сергій Громенко
Що чекає на світ у найближчі 25 років
18:00
Розбитий будинок у Куп'янському районі Харківської області (7 січня 2024 року)
Росія обстріляла села Куп'янщини з РСЗВ: є загиблий та двоє поранених
17:50
Інтерв’ю
Володимир Путін
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
17:33
Місце прильоту в Кролевці на Сумщині (7 січня 2024 року)
Росія вдарила ракетою та "шахедами" по місту Кролевець на Сумщині
17:08
Девід Петреус
Якщо Україна програє, далі буде Молдова та країни Балтії, - ексголова ЦРУ Петреус
17:00
Китай запускає надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
У Китаї запустили автономний надпровідний квантовий комп’ютер третього покоління
16:32
Ексклюзив
чат-бот вайбер-телеграм
Медіаекспертка Лигачова: найнебезпечніше в Телеграмі те, що він російський
16:16
Ексклюзив
Новини Західної України
Блокуванням кордону Польща втрачає серйозну конкурентну перевагу і велику долю бізнесу, - нардепка Клименко
16:01
OPINION
Ігор Дядюра
Податкові зміни: "своїм" дозволено все
15:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 січня: скільки коштують долар та євро
15:45
Оновлено
очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
Японія внесе $37 млн на системи виявлення безпілотників в Україні
15:28
Ексклюзив
телемарафон
У телемарафон треба залучити опозицію та наглядову раду чи контроль громадськості, - медіаекспертка Лигачова
15:19
снігопад, дороги, замети
Через сильні морози та снігопади 7-9 січня можуть перекриватися головні автошляхи України
15:18
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
14:40
Експрезидент ФРН Йоахім Гаук
"Не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів": експрезидент ФРН про постачання Україні Taurus
14:01
OPINION
Валерій Пекар
Росія розпадеться, як колись Радянський Союз
13:58
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
"Головна проблема - бронювання спеціалістів": командир підрозділу БПЛА Боровик про виробництво дронів
13:57
Ілон Маск
ЛСД, кокаїн та екстазі: співробітники Маска занепокоєні, що його вподобання можуть зашкодити бізнесу, - Wall Street Journal
13:54
Ексклюзив
На столичній Михайлівській площі проходить акція "Не мовчи - полон вбиває"
На столичній Михайлівській площі проходить акція "Не мовчи - полон вбиває"
12:52
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Очільник МЗС Італії закликав створити армію ЄС
12:50
Окупанти, Мелітополь
На окупованих територіях України перебувають близько 35 тисяч озброєних росгвардійців, - Спротив
12:19
Оновлено
Ворог вдарив по середмістю Херсона: двоє людей загинуло, ще двоє поранені
12:17
Росіяни вранці запустили ракету в напрямку Дніпра, її збили
12:07
OPINION
Орест Сохар
Гра на випередження: хто раніше конфіскує активи Кремля — США чи Європа?
12:06
Ексклюзив
ЗРК NASAMS
"Використали великий запас ракет до ППО": Ігнат про останні масовані атаки РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV