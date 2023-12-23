На війні проти росіян загинув рефері з боксу Ельчин Мурадов

Про це пише Федерація боксу України.

"Стало відомо, що, знаходячись на фронті, внаслідок російського артилерійського удару загинув наш друг, побратим, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік з перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну.

"До війни він зробив дуже багато задля розвитку київського та українського боксу та, зокрема, для суддівства. Ми завжди будемо памʼятати про все, що зробила ця порядна та хороша людина", - додали в повідомленні.