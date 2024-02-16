Vivienne Mort випустили пісню на вірш загиблого Максима Далі Кривцова

Новина про це зʼявилась в Instagram гурту.

Київський інді-рок-гурт Vivienne Mort представив пісню, написану на слова загиблого 7 січня 2024 року на Донеччині поета та військовослужбовця Максима Кривцова. Як зазначила засновниця гурту Даніела Заюшкіна, вони були особисто знайомі з Далі.

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Пісня була створена на слова вірша "Не ходи ти тут, не ходи".

"Ми були знайомі. Я жила у формі татуювання на його руці. Подруги Максима надіслали мені повну збірку його віршів. Перший вірш я прочитала, другий – заспівала", — прокоментувала Заюшкіна.

Поет і фотограф Максим Кривцов пішов добровольцем у військо 2014 року. Він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та Veteran Hub, а в лютому 2022 року знову пішов на війну.

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова Далі. Йому було 33 роки.

Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.