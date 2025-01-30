РФ б'є "шахедами" з посиленою бойовою частиною та шрапнеллю, аби вбити якнайбільше цивільних, – Єрмак

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росія зараз використовує безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель), аби збільшити кількість жертв серед цивільних", - написав він.

"Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають", - додав Єрмак.

Увечері 29 січня російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України. У Сумах унаслідок влучання "шахеда" в багатоповерхівку загинули люди.

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