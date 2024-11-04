Противник змінює тактику використання "шахедів", - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Бачимо зростання кількості безпілотних дронів, які використовує противник під час своїх атак. Щодо "шахедів", то їх за минулий місяць ворог запустив понад 2 тис. Однак ми фіксуємо ці дрони як "шахеди", хоча розуміємо, що йдеться і про "герані -2" як Shahed 136, і "гербери", і "пародії", тобто більш дешеві дрони, які використовуються для створення таких масових атак. І це якраз дійсно впливає на постійне напруження наших мобільних оперативних груп, засобів ППО, авіації, які залучені до знищення усіх цих цілей, що сприймаються як "шахеди", - зазначив військовий експерт.

За його словами, у порівнянні з минулим місяцем кількість використання ворогом "шахедів" зросла десь на 25%, також фіксується і зміна тактики використання цих дронів.

"Шахеди" використовуються у різних хвилях, де поєднуються й ударні дрони, і дрони, які є хибними цілями, зокрема "пародії", – все це зараз активно застосовує противник. Щодо засобів протидії, то показники залишаються досить високими по статистиці збитих "шахедів". Після нічної атаки на столицю, 4 листопада, було збито 50 "шахедів" з 80 дронів, а 27 були дрони-обманки, які просто зникли з локаторів наших РЛС. Поки наша система ППО справляється з такими комбінованими підходами у протидії ворогу. Зараз відбувається паралельний процес, коли противник намагається збільшити кількість атакуючих та відволікаючих дронів, а з українського боку збільшується кількість засобів протидії", - резюмував Сергій Згурець.