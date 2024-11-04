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Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 50 з 80 російських БПЛА

Світлана Кравченко
4 листопада, 2024 понедiлок
08:39
Війна з Росією сили ППО

Протягом ночі 4 листопада російські війська атакували Україну авіабомбами, безпілотниками і балістикою. Оборонцям неба вдалося знищити 50 ворожих ударних дронів

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Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 19:00 3 листопада до ранку наступного дня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з Ростовської області, по Дніпропетровщині.

Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами Харківщину та запустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 50 ворожих дронів у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Ще 27 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

  • Уночі в Сумах, Запоріжжі й на Київщині було чутно вибухи. У Харкові внаслідок ударів РФ є постраждалі. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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