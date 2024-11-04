Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 50 з 80 російських БПЛА

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 19:00 3 листопада до ранку наступного дня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з Ростовської області, по Дніпропетровщині.

Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами Харківщину та запустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 50 ворожих дронів у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Ще 27 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.