Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 50 з 80 російських БПЛА
Протягом ночі 4 листопада російські війська атакували Україну авіабомбами, безпілотниками і балістикою. Оборонцям неба вдалося знищити 50 ворожих ударних дронів
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 19:00 3 листопада до ранку наступного дня ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з Ростовської області, по Дніпропетровщині.
Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами Харківщину та запустили по Україні 80 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 50 ворожих дронів у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
Ще 27 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
- Уночі в Сумах, Запоріжжі й на Київщині було чутно вибухи. У Харкові внаслідок ударів РФ є постраждалі. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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