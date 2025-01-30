Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація в ніч на 31 січня
Російська терористична армія ввечері 30 січня запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
О 21:21 про загрозу застосування БПЛА попередили Запорізьку і Дніпропетровську області. Згодом нові дрони зайшли у повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний.
О 21:39 безпілотники фіксували на сході Дніпропетровщини, курс - північний. Невдовзі Харківську область попередили про загрозу БПЛА, вони тримали західний/південно-західний курс.
О 22:09 дрон рухався на Чугуїв на Харківщині зі сходу, також БПЛА фіксували у напрямку Дніпра з південного сходу.
Станом на 22:27 БПЛА перебували:
- на сході та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний
- на півночі Дніпропетровщини, курс - північний
О 22:45 небезпека застосування безпілотників зі східного та південного напрямків була для Полтавської області.
За хвилину нові групи ворожих БПЛА зайшли в повітряний простір Запорізької області з ТОТ, курс - північний/північно-західний.
Станом на 23:05 дрони фіксували:
- на півночі та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний/північно-західний
- на межі Дніпропетровщини і Запорізької області, курс - західний
- на сході Полтавщини, курс - північно-західний
О 23:18 загроза застосування ворожих дронів з ТОТ Херсонщини існувала для Херсонської та Миколаївської областей. Небезпека дронів з північного напрямку була для Чернігівщини.
За дві хвилини дрони з північного сходу тримали курс на Херсон та Чернігів.
О 23:22 нові групи ударних БПЛА зайшли в повітряний простір Сумської та Чернігівської областей з півночі, курс - південний/південно-західний.
Згодом Миколаїв попередили про дрон у напрямку міста зі сходу.
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