Загарбники вдарили "шахедом" по Сумщині: поранено двох людей
Ввечері 30 січня російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Краснопільській громаді Сумської області
Про це повідомила у Telegram Сумська обласна військова адміністрація.
"30 січня близько 10-ої години вечора ворог наніс удар по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу Шахед". Російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок удару поранень різного ступеня тяжкості зазнали дві людини. Постраждалих госпіталізували.
- Раніше, в ніч на 30 січня, російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Сумах, унаслідок чого загинули 9 людей, ще 13 постраждали.
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