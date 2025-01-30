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На заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух: постраждали 6 працівників

Ольга Бабишена
30 січня, 2025 четвер
23:10
Світ Іспанія, вибух

У четвер, 30 січня, внаслідок вибуху на території заводу Rheinmetall в іспанському місті Мурсія постраждали шестеро працівників

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Про це інформує El Pais. 

У координаційному центрі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на території підприємства Rheinmetall Expal Munitions, яке займається виробництвом боєприпасів і вибухових речовин. 

Унаслідок вибуху постраждали шестеро працівників підприємства: п'ятьох чоловіків доставили до лікарні, один з них перебуває у важкому стані через опіки. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці. 

Наразі дані інциденту з'ясовують, втім, за попередньою інформацією детонація сталася в одному з порохових складів.

Джерела у міськраді повідомили, що вибух також спричинив пожежу поблизу складу, її уже ліквідували. 

  • 13 грудня 2024 року стало відомо, що у Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони. 
Теги:
Новини
Іспанія
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