На заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух: постраждали 6 працівників

Про це інформує El Pais.

У координаційному центрі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на території підприємства Rheinmetall Expal Munitions, яке займається виробництвом боєприпасів і вибухових речовин.

Унаслідок вибуху постраждали шестеро працівників підприємства: п'ятьох чоловіків доставили до лікарні, один з них перебуває у важкому стані через опіки. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Наразі дані інциденту з'ясовують, втім, за попередньою інформацією детонація сталася в одному з порохових складів.

Джерела у міськраді повідомили, що вибух також спричинив пожежу поблизу складу, її уже ліквідували.