На заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух: постраждали 6 працівників
У четвер, 30 січня, внаслідок вибуху на території заводу Rheinmetall в іспанському місті Мурсія постраждали шестеро працівників
Про це інформує El Pais.
У координаційному центрі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вибух стався на території підприємства Rheinmetall Expal Munitions, яке займається виробництвом боєприпасів і вибухових речовин.
Унаслідок вибуху постраждали шестеро працівників підприємства: п'ятьох чоловіків доставили до лікарні, один з них перебуває у важкому стані через опіки. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.
Наразі дані інциденту з'ясовують, втім, за попередньою інформацією детонація сталася в одному з порохових складів.
Джерела у міськраді повідомили, що вибух також спричинив пожежу поблизу складу, її уже ліквідували.
- 13 грудня 2024 року стало відомо, що у Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони.
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