У Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони, - Spiegel

Про це пише Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.

Зазначається, що за останні тижні кілька дронів пролетіли над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні.

Як пише видання, у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено "багато дронів". Водночас там уточнюють, що попри інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти так і не вдалося.

За даними Spiegel, останніми тижнями безпілотники невідомого походження також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF.

Своєю чергою американські військові підтвердили проліт дронів над базою.

"На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою "Рамштайн". Вони не вплинули на мешканців бази або на об’єкти й військову техніку, які розташовані там", – сказала в коментарі журналістам речниця бази.