У Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони, - Spiegel
На початку грудня над низкою об'єктів у Німеччині зафіксували проліт невідомих безпілотників
Про це пише Spiegel з посиланням на конфіденційний звіт німецьких органів безпеки.
Зазначається, що за останні тижні кілька дронів пролетіли над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні.
Як пише видання, у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено "багато дронів". Водночас там уточнюють, що попри інтенсивні пошуки, операторів безпілотників знайти так і не вдалося.
За даними Spiegel, останніми тижнями безпілотники невідомого походження також були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF.
Своєю чергою американські військові підтвердили проліт дронів над базою.
"На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою "Рамштайн". Вони не вплинули на мешканців бази або на об’єкти й військову техніку, які розташовані там", – сказала в коментарі журналістам речниця бази.
- Наприкінці листопада над чотирма базами військово-повітряних сил США у Великій Британії також впродовж тижня помітили низку невідомих дронів.
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