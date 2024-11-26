У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники

Це Reuters підтвердив речник ВПС США.

"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", - розповів він в електронному листі інформаційному агентству.

Журналісти уточнили, що мова йде про 3 бази: одна в Норфолку та дві у Саффолку, які американці орендують у Британії.

Водночас речник британського міністерства оборони запевнив, що Лондон "серйозно сприймає" ситуацію та підтримує "надійні заходи" на оборонних об'єктах.

"Ми підтримуємо відповідь ВПС США", – наголосив він.