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У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники

Дар'я Куркіна
26 листопада, 2024 вiвторок
19:02
Світ Прапор США

Над трьома базами військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії впродовж 6 днів помітили ряд невідомих дронів

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Це Reuters підтвердив речник ВПС США.

"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", - розповів він в електронному листі інформаційному агентству.

Журналісти уточнили, що мова йде про 3 бази: одна в Норфолку та дві у Саффолку, які американці орендують у Британії.

Водночас речник британського міністерства оборони запевнив, що Лондон "серйозно сприймає" ситуацію та підтримує "надійні заходи" на оборонних об'єктах.

"Ми підтримуємо відповідь ВПС США", – наголосив він.

  • 24 листопада у Великій Британії над трьома авіабазами армії Сполучених Штатів Америки також зафіксували невідомі дрони.
Теги:
Новини
безпілотник
США
Військові новини
Велика Британiя
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