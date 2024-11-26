У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники
Над трьома базами військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у Великій Британії впродовж 6 днів помітили ряд невідомих дронів
Це Reuters підтвердив речник ВПС США.
"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", - розповів він в електронному листі інформаційному агентству.
Журналісти уточнили, що мова йде про 3 бази: одна в Норфолку та дві у Саффолку, які американці орендують у Британії.
Водночас речник британського міністерства оборони запевнив, що Лондон "серйозно сприймає" ситуацію та підтримує "надійні заходи" на оборонних об'єктах.
"Ми підтримуємо відповідь ВПС США", – наголосив він.
- 24 листопада у Великій Британії над трьома авіабазами армії Сполучених Штатів Америки також зафіксували невідомі дрони.
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