Атаки на місцеве самоврядування та військових є спробами влади перекласти відповідальність за власні підривні рішення, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Насправді всіма цими атаками на місцеве самоврядування та військових, влада намагається перекласти відповідальність за власні підривні управлінські рішення. Все-таки ця влада приходила з гаслами демонтажу української держави. Ми думали, що вони іронізують, а насправді вони поводяться як Путін. Це повністю схоже на путінський підхід. Ми іронічно до цього підійшли, а насправді він прийшов, щоб знищити українську державу", - вважає Цибулько.

Політолог зауважив, що сьогодні в Україні військові мають найбільшу суспільну підтримку й атаки на них з боку влади точно не обʼєднують українців

"Зараз ми спостерігаємо за атакою на два суспільні прошарки, які реально мають підстави ненавидіти всю центральну владу на чолі з Зеленським. І дуже дивним залишаться те, що ці атаки відбуваються одночасно", - додав він.