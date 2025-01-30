Атаки на місцеве самоврядування та військових є спробами влади перекласти відповідальність за власні підривні рішення, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що влада намагається перекласти відповідальність за власні провальні рішення на військових та місцеве самоврядування
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Насправді всіма цими атаками на місцеве самоврядування та військових, влада намагається перекласти відповідальність за власні підривні управлінські рішення. Все-таки ця влада приходила з гаслами демонтажу української держави. Ми думали, що вони іронізують, а насправді вони поводяться як Путін. Це повністю схоже на путінський підхід. Ми іронічно до цього підійшли, а насправді він прийшов, щоб знищити українську державу", - вважає Цибулько.
Політолог зауважив, що сьогодні в Україні військові мають найбільшу суспільну підтримку й атаки на них з боку влади точно не обʼєднують українців
"Зараз ми спостерігаємо за атакою на два суспільні прошарки, які реально мають підстави ненавидіти всю центральну владу на чолі з Зеленським. І дуже дивним залишаться те, що ці атаки відбуваються одночасно", - додав він.
- Раніше повідомлялось, що очільники кількох міст на Львівщині отримали штрафи від ТЦК за начебто невиконання планів з мобілізації. 29 січня міський голова Києва Віталій Кличко записав відеозвернення президенту Володимиру Зеленському, в якому звинуватив нового начальника КМВА Тимура Ткаченка в нібито спробі перебрати на себе повноваження мера, міської ради та КМДА. Ткаченко назвав заяву "пустими звинуваченнями".
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