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У Києві затримали молодика, який погрожував пістолетом поліціянтам у метро

Юлія Юліна
30 січня, 2025 четвер
18:16
Кримінал на фото порушник, який у метро Києва погрожував поліції пістолетом

У Києві повідомили про підозру 20-річному чоловіку, який на станції метро "Хрещатик" конфліктував із пасажирами та чинив опір поліціянтам при затриманні

Зміст

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Подія відбулась днями на одній з центральних станцій столичної підземки. Співробітники поліції метрополітену виявили чоловіка з явними ознаками сп’яніння, який конфліктував із пасажирами та грубо порушував громадський порядок", - ідеться у повідомленні.

Поліціянти, які чергують на станції метро, зробили зауваження пасажиру, але він не відреагував. Натомість дістав пістолет, вочевидь травмат, і погрожував ним правоохоронцям.

"Охоронці порядку разом із громадянами затримали порушника, проте той завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень", - зазначили у пресслужбі поліції.

Відомо, що затриманий — 20-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області.

Юнаку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо взяття фігуранта під варту.

Підозрюваному загрожує до 7 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
Суспільство
новини Києва
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