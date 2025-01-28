У Києві сталася стрілянина в кафе: поліція розшукує підозрюваного

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20.

"Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Після інциденту стрілець утік із місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

На місці працюють слідчо-оперативна група та наряди поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.