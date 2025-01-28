У Києві сталася стрілянина в кафе: поліція розшукує підозрюваного
В одному з кафе в центрі столиці 28 січня сталася стрілянина, внаслідок чого було поранено чоловіка. Його госпіталізували
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Інформація про подію надійшла до правоохоронців сьогодні близько 16:20.
"Встановлено, що між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Після інциденту стрілець утік із місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалого госпіталізували, його життю нічого не загрожує.
На місці працюють слідчо-оперативна група та наряди поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Восени минулого року в передмісті Києва сталась стрілянина у кафе, внаслідок якої було поранено поліціянта, який перебував поза службою.
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