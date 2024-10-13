У передмісті Києва сталась стрілянина у кафе через конфлікт між відвідувачками: поранення дістав поліцейський

Про це повідомляє Нацполіція.

Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента.

Попередньо, стріляли з травматичної зброї.

Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий перебуває в лікарні.

Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходиться на місці. Зброю вилучено.Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.

Місцеві телеграм-канали публікували фото і відео з місця події.