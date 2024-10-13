У передмісті Києва сталась стрілянина у кафе через конфлікт між відвідувачками: поранення дістав поліцейський
12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе в Софіївській Борщагівці, що в передмісті столиці, відбулася стрілянина. Внаслідок інциденту поранення дістав поліцейський
Про це повідомляє Нацполіція.
Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента.
Попередньо, стріляли з травматичної зброї.
Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий перебуває в лікарні.
Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходиться на місці. Зброю вилучено.Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.
Місцеві телеграм-канали публікували фото і відео з місця події.
- У Голосіївському районі Києва ввечері 2 вересня між двома чоловіками сталася стрілянина через припарковану автівку. Один з них постраждав.
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