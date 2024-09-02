У Києві сталася стрілянина через припарковане авто: постраждав чоловік

Про це повідомила поліція Києва.

Так, близько 19:10 до правоохоронців надійшла інформація про стрілянину на прибудинковій території в одному зі столичних житлових комплексів.

"Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Надалі між учасниками виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок стрілянини тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець 1975 року народження - його госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.