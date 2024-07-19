В Одесі біля Привозу сталася стрілянина: деталі

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зазначається, що правоохоронці переслідували автівку BMW, в якій перебував водій з ознаками наркотичного сп'яніння. Чоловік, за словами поліціантів, поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся.

Біля службової автівки зібрався натовп, який намагався допомогти чоловіку втекти. Натомість одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг.

"Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб - балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діяв відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", - йдеться у повідомленні.

Під час штовханини водій намагався втекти. Його та двох жінок доставили до відділення поліції.

Там слідчі внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши її як насильство щодо працівника правоохоронного органу - стаття 345 Кримінального кодексу України. Жінці, яка відібрала у патрульного зброю та розірвала формений одяг, готується повідомлення про підозру.

Натомість проти водія, який порушив ПДР та відмовився проходити освідування на стан спʼяніння, складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.