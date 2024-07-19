Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал В Одесі біля Привозу сталася стрілянина: деталі
Оновлено

В Одесі біля Привозу сталася стрілянина: деталі

19 липня, 2024 п'ятниця
11:21
Кримінал

У п'ятницю, 19 липня, біля одеського Привозу стався конфлікт між перехожими та поліцейськими - правоохоронці здійснили попереджувальний постріл у повітря

Зміст

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зазначається, що правоохоронці переслідували автівку BMW, в якій перебував водій з ознаками наркотичного сп'яніння. Чоловік, за словами поліціантів, поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся.

Біля службової автівки зібрався натовп, який намагався допомогти чоловіку втекти. Натомість одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг.

"Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб - балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діяв відповідно до п. 13 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", - йдеться у повідомленні.

Під час штовханини водій намагався втекти. Його та двох жінок доставили до відділення поліції.

Там слідчі внесли дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши її як насильство щодо працівника правоохоронного органу - стаття 345 Кримінального кодексу України. Жінці, яка відібрала у патрульного зброю та розірвала формений одяг, готується повідомлення про підозру. 

Натомість проти водія, який порушив ПДР та відмовився проходити освідування на стан спʼяніння, складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

  • 17 липня у місті Южне Одеської області шестирічна дівчинка обперлася на москітну сітку та випала з вікна шостого поверху. Від отриманих травм дитина померла на місці
Теги:
Суспільство
Одеса
поліція
Читайте також:
валюта євро
17 липня, 2024 середа
Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму
Ральф Шумахер
15 липня, 2024 понедiлок
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер здійснив камінг-аут
Дональд Трамп
19 липня, 2024 п'ятниця
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
12:05
OPINION
Юрій Фізер
Трамп-мученик: Зробимо Америку ще раз сильною
12:04
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: сталися збої в роботі компаній, банків і аеропортів
11:51
Наталка Діденко
Якою буде погода на вихідних і де можливі дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко
11:47
Оновлено
РФ "градами" атакувала Херсонщину: двоє загиблих, серед постраждалих - медпрацівники
11:45
Ексклюзив
Морський дрон
Ворогу стало набагато складніше убезпечити в Криму ракетні катери, призначені бити по шляхах до Одеси та Чорноморська, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що говорив Зеленський про Трампа та чому кількість втікачів від призову в Україні знизилась. Акценти світових ЗМІ 19 липня
11:12
Оновлено
телефон меседжер
У роботі Нової пошти, Vodafone, Sense Bank і Monobank сталися збої: що відомо
10:45
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Майже 80% росіян відмовилися від поїздок до окупованого Криму через безпекову ситуацію, - ГУР
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 липня: скільки коштують долар і євро
10:13
Олімпіада-2024, Париж, Тріумфальна рака
Перші українські олімпійці вирушили в Париж на Ігри-2024
10:09
На Білоцерківщині жінка підпалила себе біля приміщення суду
10:02
OPINION
Віктор Андрусів
Війна з нульовою сумою
09:45
Окупанти в Маріуполі
У Маріуполі побільшало сутичок місцевих з мігрантами з Росії, - міськрада
09:43
Ексклюзив
Ворог витягує старі й нові зразки озброєння: Згурець про знищення "Мальви" на Харківщині
09:10
Ексдепутат поширює фейк про "криваву провокацію Зеленського заради порятунку Байдена", - Центр стратегічних комунікацій
09:02
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на конференції з відновлення України в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 р.
Шольц відкинув заклик Зеленського до союзників збивати російські цілі над Україною
09:00
Новини компаній
EVA увійшла до переліку найкращих роботодавців та отримала нагороду за ефективні рішення
08:41
Оновлено
Росіяни вдарили по Чугуєву "іскандерами": 9 поранених, серед них підліток
08:34
ППО, обстріл, ЗСУ
Минулої доби українська ППО знищила 4 розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і 3 Supercam
08:30
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 130 боєзіткнень: РФ штурмує на 10 напрямках
08:28
Ексклюзив
Ворог підходить дедалі ближче до Куп'янської громади, - начальник МВА Беседін
08:24
Кім Чен Ин та Путін
Кім Чен Ин прийняв військову делегацію Росії
08:23
Паспорт рф
На Луганщині окупанти позбавляють пільг людей без паспорта РФ, а також погрожують іншими санкціями
08:07
OPINION
Володимир Гевко
"Перекредитувались". Оклади податківців зросли вдвічі
07:51
На фото: боєприпаси
Зеленський запросив до співпраці британських зброярів
07:46
обстріл, ППО
РФ заявила про знищення 19 дронів над двома регіонами, Кримом та Чорним морем
07:45
Аналітика
Микола Матвієнко, Україна - Бельгія, Євро-2024
Що чекає на збірну України після провалу на Євро-2024 та навіщо залишили Реброва
07:27
БМП. вбиті росіяни
Засіб ППО, 980 окупантів і 55 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
07:13
Дональд Трамп
Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
07:13
Хезбола, Ліван
У Тель-Авіві прогримів вибух через кілька годин після заяви про ліквідацію командира "Хезболли"
06:56
Ексклюзив
"Це щастя - побачити своїх дітей": ексрозвідник Червінський про перші емоції після виходу із СІЗО
06:51
Зеленський
Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни
06:50
Польсько-білоруський кордон
"Для демонстрації миролюбності": Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн
06:39
Дженні Каріньян
Уперше збройні сили Канади очолила жінка
06:24
Дональд Трамп
Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії
05:57
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
Українці мають чудову стратегію ведення війни, – генерал Каволі
05:26
Володимир Зеленський
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії: вперше після Клінтона в 1997 році
00:03
ЗСУ, зброя, Міноборони
ЗСУ прийняли на озброєння близько 10 нових пістолетів і пістолетів-кулеметів
2024, четвер
18 липня
23:55
Барак Обама
Обама заявив, що у Байдена "значно зменшилися" шанси на перемогу у президентських виборах, - The Washington Post
23:34
Саломе Зурабішвілі
Конституційний суд Грузії зареєстрував позов Зурабішвілі проти закону про "іноагентів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV