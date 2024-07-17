Обперлася на москітну сітку: на Одещині дитина випала з вікна шостого поверху та померла на місці

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Зазначається, що про подію поліцейських сповістили медики. Як попередньо встановили правоохоронці, дівчинка перебувала у спальній кімнаті одна, в той час, поки її 31-річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні.

Дитина вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з відчиненого вікна на асфальт.

У поліції додали, що до цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла, за місцем мешкання характеризується позитивно, мати виховує дитину самостійно.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".