Новий глава Пентагону Хегсет провів першу телефонну розмову з генсеком НАТО Рютте
Новий очільник міністерства оборони США Піт Хегсет провів першу телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте: сторони погодилися тісно співпрацювати
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Акцентовано, що Рютте й Хегсет під час розмови наголосили на важливості збільшення витрат на оборону країн НАТО, а також - на розширенні потужностей оборонної промисловості по обидва боки Атлантики.
"Хегсет підкреслив, що Сполучені Штати повністю віддані під керівництвом президента Трампа досягненню цих цілей перед обличчям сьогоднішніх загроз. Обидва лідери погодилися тісно співпрацювати і незабаром зустрітися особисто", - додають в міноборони США.
- 22 січня Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Марко Рубіо й згадав про Україну.
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