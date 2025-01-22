"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо

Про це Рютте повідомив у Х.

"Гарний дзвінок із Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. З нетерпінням чекаю можливості вітати вас у НАТО та працювати разом щодо України, Росії та Китаю", - написав він.

Також генсек Північноатлантичного альянсу додав, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".

Good call from Davos with new Secretary of State @secrubio - great to have you on board!

Look forward to welcoming you to #NATO and working together on Ukraine, Russia, China

Ramping up defense spending in Europe and boosting transatlantic defence production makes us all stronger pic.twitter.com/a7MFh2rn2L — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 22, 2025