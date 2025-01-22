"Чекаю спільної роботи щодо України, РФ і Китаю": Рютте провів телефонну розмову з новим держсекретарем США Рубіо
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 22 січня провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Марко Рубіо й згадав про Україну
Про це Рютте повідомив у Х.
"Гарний дзвінок із Давосу з новим держсекретарем Марко Рубіо. З нетерпінням чекаю можливості вітати вас у НАТО та працювати разом щодо України, Росії та Китаю", - написав він.
Також генсек Північноатлантичного альянсу додав, що "збільшення витрат на оборону в Європі та зростання трансатлантичного оборонного виробництва роблять нас усіх сильнішими".
- Раніше новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не може назвати конкретні терміни завершення війни Росії проти України, втім, на його думку, кожна сторона повинна буде чимось поступитися.
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