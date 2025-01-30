Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: фахівці з Нідерландів та Японії досліджуватимуть наслідки витоку мазуту

Про це повідомив в.о. директора науково-дослідної установи Український науковий центр екології моря Віктор Коморін, передає Укрінформ.

За його словами, експерти з Японії, Нідерландів та України сформують модель, яка допоможе створити довгострокові прогнози щодо мазуту в морі.

"Ми зрозуміємо, скільки мазуту зайшло на північно-західну частину Чорного моря, скільки його на дні та скільки на узбережжі, та як нафтопродукт вплине на екосистему надалі", - зазначив Коморін.

Він вказав, що наразі мазут продовжує витікати з російських танкерів, поширюючись Чорним та Азовським морями. Згодом він може дійти до Болгарії, Румунії й Туреччини.

Водночас, за словами заступника голови АМПУ Максима Лапая, станом на 30 січня інформації щодо забруднення нафтопродуктами акваторії морських портів не надходило. Водночас керівництво установ готове до ліквідації забруднення.

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

15 грудня 2024 року два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

25 грудня 2024 року через розлив мазуту режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру. За кілька днів так звана влада тимчасово окупованого Криму запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в результаті розливу мазуту в Чорному морі. Зголом забруднення досягло Коктебеля.

4 січня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі на низці пляжів виявили розлив мазуту внаслідок аварії російських танкерів. У місті оголосили надзвичайний стан.