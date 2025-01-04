Розлитий у Чорному морі російський мазут дійшов до Севастополя

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, "масового забруднення берегової лінії в Севастополі немає", але сліди мазуту виявляють в різних місцях. Їх нібито оперативно ліквідують.

Так, на березі пляжу "Зоряний берег" виявили мазут на площі приблизно 100 кв.м. Також плями мазуту виявили на пляжах "Блакитна бухта" та "Нахімовець" в Орлівці. Крім того, за словами Развожаєва, в місті прибрали пляж "Срібний".

"Оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення", – додав окупант.

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

Два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, 15 грудня розломилися навпіл у Керченській протоці. Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

Наприкінці 2024 року в акваторії поблизу входу в Керченську протоку супутник зафіксував нафтову пляму площею близько 10 кв. км, яка виникла внаслідок аварії російських танкерів.